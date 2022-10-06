Модернизация службы занятости населения Свердловской области завершится к 2024 году

Уровень безработицы в Свердловской области составляет 0,89%. Фото: Галина Соловьева

В правительстве Свердловской области подвели промежуточные итоги модернизации службы занятости населения.

Представители регионального департамента по труду и занятости населения на пресс-конференции в Доме журналистов рассказали о том, как цифровизация упростила жизнь безработных и работодателей.

Модернизация службы занятости в регионе началась в 2020 году. Сегодня благодаря цифровой платформе "Работа России" соискатели могут подать заявление для постановки на учет и связаться с потенциальными работодателями дистанционно.

"При регистрации на единой цифровой платформе автоматически формируется запрос в Пенсионный фонд, и к нам приходит информация о клиенте. Идет подтверждение его стажа и заработной платы, что помогает определить размер выплаты пособия. Раньше жители обязаны были приходить лично. Сегодня человек в быстром режиме получает предложения, может выйти на работодателя, пообщаться", — отметила замдиректора департамента Наталия Бордюгова.

По ее словам, все этапы модернизации прошли 3 свердловских отделения из 41. Первым из них стал "Первоуральский центр занятости". На его обновление из федерального и областного бюджетов было выделено 49 млн рублей. Ожидается, что работа по улучшению всех отделений завершится в 2024 году.

Представитель департамента уточнила, что в службу занятости могут обратиться не только безработные, но и те, кто хочет освоить новую профессию или повысить квалификацию. Обучение также могут пройти пенсионеры и женщины, находящиеся в декретном отпуске. Кроме того, стартует программа для беженцев. Им будут доступны все направления профподготовки.

По данным специалистов, количество безработных на Среднем Урале снижается. В 2020 году в регионе было зарегистрировано порядка 140 тысяч таких граждан. Сейчас этот показатель составляет 18,7 тысячи. Это связывают с увеличением рабочих мест и совершенствованием работы службы.