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Общество
6 октября 2022, 18:09

В Госдуму внесли законопроект о критериях для частичной мобилизации

здание Госдумы РФ

Законопроект внесен в Государственную думу РФ. Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Парламентарии от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму проект закона, который уточняет критерии отсрочки от частичной мобилизации.

Парламентарии предложили дополнить Федеральный закон от 26 февраля 1997 года № 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" несколькими новыми статьями. В том числе, прописать, кому предоставляется отсрочка. Так, в списке значатся:

  • проходящие военную службу по призыву; 
  • имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров — старше 50 лет, звание старших офицеров — старше 55 лет;
  • имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет, или имеющие на иждивении ребенка-инвалида, инвалида детства;
  • единственные сыновья (дочери) одинокого родителя;
  • обучающиеся впервые по очной или очно-заочной формам в имеющих госаккредитацию колледжах и вузах;
  • и другие.

"Отсутствие законодательно установленных четких критериев осуществления частичной мобилизации привело к тому, что военкоматы стали применять нормы Федерального закона по отсрочке, установленные для общей мобилизации. На местах повестки стали направлять массово, пытаясь охватить как можно больше мужчин, включая тех, кто не служил и никогда не держал оружия в руках, многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями, лиц, вышедших из призывного возраста, студентов, ключевых компетентных работников, на которых держится бизнес", — говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что скорейшее принятие законопроекта "позволит снизить социальную напряженность в стране, устранить злоупотребления на местах, поддержать экономику и бизнес, поднять авторитет власти и восстановить к ней доверие.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Позже сообщалось, что планируется призвать 300 тысяч человек.

Областная газета Свердловской области

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