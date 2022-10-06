Важный партнер, надежный друг

На прошедшем в этом году ИННОПРОМ большой популярностью пользовался стенд Минского автомобильного завода. Фото: Алексей Кунилов

Республика Беларусь станет страной-партнером XIII Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в следующем году. Об этом сообщил Минпромторг России. В министерстве отметили, что участие Беларуси в этом статусе послужит дополнительным мощным стимулом для расширения промышленно-технологической кооперации между двумя государствами.

Традиционно партнером выставки становится страна, с которой Россия активно сотрудничает. На состоявшемся в этом году ИННОПРОМе такой статус имела республика Казахстан. Ее компаниям предоставили возможность занять самую большую выставочную площадь – около 1,5 тысячи квадратных метров, а на главном деловом форуме страна-партнер собрала на одной площадке руководителей власти и бизнеса обеих стран.Белорусские компании являются постоянными участниками проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки, но статус страны-партнера ИННОПРОМа республика Беларусь получила впервые.

– Участие в ИННОПРОМе, особенно в таком статусе, позволит познакомить с белорусской продукцией не только регионы России, но и представителей как минимум полсотни стран мира, которые по традиции активно посещают мероприятие. Это особенно важно для нас в нынешних условиях, – отметил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов.

Свердловскую область связывают с Беларусью давние деловые отношения. По информации регионального департамента информполитики, более 60 процентов тракторов и комбайнов, работающих на Среднем Урале, произведены в Беларуси. А на объектах белорусской генерации задействованы 20 паровых турбин уральского производства. В 2022 году объем товарооборота между республикой и Свердловской областью может достичь 500 млн долларов.

– Республика Беларусь является для нас стратегически важным партнером и надежным, проверенным другом. История сотрудничества Свердловской области и Беларуси наполнена десятками успешно реализованных проектов в промышленности, аграрной сфере, науке, образовании, культуре. Безусловно, главное для нас направление – развитие промышленной кооперации. Многого уже удалось достичь. Уверен, что наше партнерство будет набирать обороты. У нас для этого есть все условия, — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По сведениям белорусского государственного информагентства БелТА (Белорусское телеграфное агентство), наиболее масштабными инициативами прошлых лет стали кооперационные проекты в машиностроении и энергетике. Среди них – разработка Уральским дизель-моторным заводом двигателя для карьерного самосвала «БЕЛАЗ». На Среднем Урале сегодня работают около 500 таких машин. Промышленная кооперация, выпуск общей продукции для поставок в третьи страны может стать одной из важных точек дальнейшего развития сотрудничества, отмечает БелТА.

По словам и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, высокий уровень отношений двух государств полностью транслируется на динамику и разносторонний характер сотрудничества Беларуси и Среднего Урала.

– Сегодня в общей копилке есть крупные кооперационные проекты в промышленности. Недавно мы актуализировали соглашение о сотрудничестве, куда вошли договоренности по новым высокотехнологичным сферам. Все это подкрепляется дружескими контактами муниципалитетов, культурных, научных, образовательных организаций. Думаю, что совместный ИННОПРОМ станет отличной площадкой для углубления нашего диалога и даст старт новым проектам. Уже сейчас Свердловская область готова к их точечной проработке, — сказал Вячеслав Ярин.

Напомним, что в начале этой недели генеральный директор «Областной газеты» Антон Стуликов и первый заместитель генерального директора белорусского Агентства «МинскНовости» Андрей Басс заключили соглашение о сотрудничестве. В числе прочего оно предполагает обмен контентом. Это необходимо для того, чтобы читатели, зрители, пользователи, слушатели в Минске знали, что происходит в Свердловской области, и наоборот, уральцы интересовались, чем живет Беларусь. (Подробнее - в номере "ОГ" за 5 октября). Как ожидается, выставка ИННОПРОМ-2023 пройдет с 10 по 13 июля. На ней будут представлены актуальные технологии в области автоматизации производственных процессов, производства компонентов транспортного машиностроения и других перспективных направлений промышленности.

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Главная площадка России ИННОПРОМ — главная индустриальная, торговая и экспортная площадка России. Проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Ежегодно ее посещают порядка 40 тысяч человек. Деловая программа включает более 100 мероприятий: круглых столов и дискуссий с участием руководителей компаний – ключевых промышленных игроков, крупнейших международных отраслевых ассоциаций и профильных государственных институтов.

Страны-партнеры выставки ИННОПРОМ: Китай (2015 год),

Индия (2016 год),

Япония (2017 год),

Южная Корея (2018 год),

Турция (2019 год),

Италия (2021 год),

Казахстан (2022 год)