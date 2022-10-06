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Общество
6 октября 2022, 21:00

В Екатеринбурге встретили жителей из ЛНР и ДНР. Видео

  Валерия Белякова
Жителей встретили на вокзале

В целях безопасности людей встречали сотрудники полиции. Фото: Валерий Горелых

В Екатеринбург приехали 38 жителей из Луганской и Донецкой народных республик. Гостей встретили на железнодорожном вокзале.

Среди прибывших — 7 детей, также есть пожилые люди. В целях безопасности людей встретили сотрудники полиции, они проводили гостей до автобуса, на котором их увезли в центр временного пребывания, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Граждане из ЛНР и ДНР поблагодарили всех за оказанную помощь и рассказали, что готовятся получить паспорта Российской Федерации.

Видео предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерием Горелых.

"Наш город бомбила украинская армия в целях запугивания, чтобы мы уезжали в Западную Украину, где эвакуированных людей "прессуют" — заставляют говорить на мове, вручают мужчинам повестки. Мы давно решили: если уедем, то только в Россию", — рассказала 59-летняя жительница Славянска.

Напомним, ранее беженцев с Донбасса и Украины в Екатеринбурге принимали в августе 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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