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Общество
7 октября 2022, 10:17

В Екатеринбурге пресекли хищение электроэнергии майнинговой фермой

хакер

Причастные к майнинговой ферме устанавливаются. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге предприимчивые майнеры самовольно подключились к трансформаторной подстанции, расположенной на проспекте Космонавтов. Высокие потери электроэнергии заметили в подразделении "Россети Урал".

В ходе проведения мероприятий по выявлению фактов неучтенного потребления на линиях электропередачи было установлено незаконное подключение. С помощью квадракоптера выяснилось, что электричество уходило на площадку, где хранились киоски и павильоны. В нескольких из них находилось оборудование для майнинга криптовалюты.

"При осмотре территории обнаружены в работающем состоянии 30 единиц интегральных схем спецназначения, подключенных от трансформаторной подстанции без договора. Указанное оборудование размещалось и функционировало в павильонах, находящихся на территории огороженного земельного участка", — заявили в пресс-службе "Россети Урал"-"Екатеринбург".

Отмечается, что питающий кабель уже демонтирован. Сейчас устанавливаются лица, причастные к деятельности фермы по производству криптовалюты. Производится расчет ущерба, определяется период бездоговорного использования электроэнергии.

Областная газета Свердловской области

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