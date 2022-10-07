Владимиру Путину исполнилось 70 лет

В 2021 году день рождения глава государства также провел на работе. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня, 7 октября, президент России Владимир Путин отмечает юбилей. Главе государства исполнилось 70 лет.

"Есть Путин – есть Россия! С днем рождения, Владимир Владимирович!" – написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также поздравил российского лидера. В своем обращении он назвал Владимира Путина всенародным лидером, одним из самых влиятельных и выдающихся личностей современности, патриотом № 1 в мире.

"В судьбе чеченского народа Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма", — заявил Рамзан Кадыров. Главе РФ он пожелал крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов в служении нашей великой Родине.

Советник губернатора Свердловской области, президент Международного Демидовского Фонда Эдуард Россель присоединился к поздравлениям. "Вы находитесь в самом расцвете политических сил, в возрасте активной мудрости, в возрасте, когда энергия и опыт дополняют друг друга. <...> В эти сложные для нашей страны дни я хочу пожелать Вам богатырского здоровья, крепости духа, железной воли и терпения, Божией помощи в Вашей великой миссии – сохранении суверенитета России, завоевывании мирной жизни и благополучия для будущих поколений наших граждан", — говорится в телеграмме.

Добавим, сегодня президент РФ примет участие в неформальной встрече в Санкт-Петербурге руководителей стран-участниц Содружества Независимых Государств. Об этом говорится на сайте Кремля.