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7 октября 2022, 11:15

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 16 октября

самолет в небе

Улететь и прилететь в Екатеринбург можно без проблем. Фото: Евгения Скачкова

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части страны. Они будут действовать до конца следующей недели.

Как и прежде, улететь не получится в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты работают штатно.

"Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — говорится на сайте федерального агентства.

Напомним, ограничение воздушного пространства на юго-западе России было введено 24 февраля в связи с проведением спецоперации на Украине. В последний раз режим продлевали до 10 октября.

Областная газета Свердловской области

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