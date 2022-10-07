Завод Екатеринбурга вошел в число предприятий с бесплатным посещением для туристов

Каждый год на предприятии проходит "Ночь музеев" в формате выставок, экскурсий, квестов и театральных постановок, а в прошлом году в одном из действующих цехов состоялся спектакль "Русская муза Сальвадора Дали". Фото: Алексей Кунилов

На сайте онлайн-путеводителя "Все – на завод!" появился раздел с бесплатными экскурсиями на промпредприятия страны. В числе представленных вариантов значится ПАО "Уралхиммаш" (Екатеринбург).

Плановые экскурсии продолжительностью 2 часа будут проводиться раз в месяц. На каждую смогут попасть до 15 туристов, говорится на сайте проекта. Как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, посетителям покажут раскаленную до 1 200 °C двухметровую заготовку в действующем машиностроительном цехе.

Добавим, екатеринбургский завод специализируется на производстве оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической промышленности.

Онлайн-путеводитель "Все – на завод!" создан в июле 2022 года. За несколько месяцев им воспользовались более 25 тысяч человек. Ресурс дает возможность не только прочитать об экскурсии и предприятии, но и записаться на посещение интересующего производства.