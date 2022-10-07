Студенты-психологи УрФУ поддержат звонящих на горячую линию 122

В качестве волонтеров привлекут студентов-психологов старших курсов. Фото: Павел Ворожцов

В УрФУ решили привлечь к работе контактного центра 122 студентов, изучающих психологию. Предполагается, что учащиеся вуза помогут эмоционально поддержать людей, звонящих на горячую линию, посвященную вопросам частичной мобилизации, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Теперь по телефонам горячей линии 122 помимо консультаций по вопросам частной мобилизации можно будет получить психологическую поддержку", – сообщил исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков.

В качестве волонтеров привлекут студентов-психологов старших курсов. Они будут находиться рядом с операторами колл-центра, если потребуется, помогут снять эмоциональную нагрузку звонящим и сотрудникам горячей линии.

"С 11 октября к работе контактного центра привлекут волонтеров-студентов старших курсов, которые учатся по образовательным программам "Клиническая психология" и "Социальная работа", а также преподавателей", – пояснила директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.

Круглосуточная бесплатная горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации работает в Свердловской области с 22 сентября. Ежедневно поступает 4,5 тысячи звонков. На линии одновременно трудятся 97 операторов.

Напомним, на Среднем Урале с 10:00 до 19:00 работает горячая линия по нарушениям при частичной мобилизации — 8 800 101-91-11.