Автобусы остались без вокзала

Автовокзал оказался заложником пандемии: из-за критического падения объемов пассажирских перевозок в условиях пандемии доходы упали. Фото: Галина Соловьёва

На днях в кассах автовокзала в Каменске-Уральском развесили объявления о том, что с 10 ноября обслуживание пассажиров пригородных и междугородных маршрутов прекращается. Причина – убыточность объекта. Новость взволновала соцсети: люди опасаются, что вообще останутся без автобусного сообщения.

«Мы закрываемся, извините»

Каменск-Уральский – третий по величине город Свердловской области, в нем проживает 164 тысячи человек. Услугами автовокзала ежедневно пользуются 1,5–2 тысячи человек. Он обслуживает 13 пригородных маршрутов и восемь междугородных, в том числе транзитных – до Екатеринбурга, Челябинска, Асбеста, Кургана. В день выполняется до 90 рейсов.

– Вчера пришли покупать билеты в областной центр, а на кассе висит объявление: «С 10 ноября автовокзал прекращает свою деятельность по предоставлению услуг пассажирам. Извините за неудобства», – сообщила корреспонденту «ОГ» жительница Каменска-Уральского Любовь Бурылова. – Попыталась выяснить у кассира, почему? А мне ответили: «Все вопросы к руководству!»

Новость быстро разошлась по городским пабликам.

– Всех волнует, где теперь покупать билеты, где дожидаться автобуса в непогоду, да в конце концов зайти в туалет! – негодует пенсионер Валентин Киселёв. – Всё необходимое в нем есть: теплая зона ожидания, продуктовый магазин, газетный киоск с полезными мелочами. Отсюда и студенты уезжают на учебу, и те, кто работает в Екатеринбурге, и пенсионеры – на дачу. Ни в коем случае нельзя его закрывать!

Часть горожан испугалась, что если закроют автовокзал, то и автобусы ходить перестанут. В интернет-дискуссию включились и жители других городов и сёл: мол, если уж в таком крупном городе не сохранят автовокзал, то чего же ждать всем, кто поменьше?

Спасут или перенесут

Как выяснила «Облгазета», до 2018 года автовокзал находился в собственности акционерного общества «УК ПТП». Организация обанкротилась, были объявлены торги. В итоге здание ушло с молотка за 24,5 миллиона рублей. Новым собственником стало физлицо, услуги автовокзала взялся предоставлять арендатор – компания «АВИС».

Главным условием покупки было сохранение целевого использования здания в течение минимум 10 лет с момента заключения договора. Но это оказалось непосильной ношей: содержание автовокзала с учетом всех предъявляемых требований приносит убытки. За прошлый год они составили около 1,3 млн рублей.

– Главная причина – снижение пассажиропотока. С начала пандемии он упал почти на 50 процентов, а наш доход – это проценты от проданных билетов, – сообщила корреспонденту «Облгазеты» руководитель автовокзала Юлия Прудникова. – Самостоятельно решить проблему, к сожалению, не удается.

– Владелец автовокзала как собственник изначально, на этапе приобретения, обременен обязательствами до 2028 года предоставлять услуги автовокзала. И он не вправе в одностороннем порядке от них отказаться, – объяснил «Облгазете» первый заместитель главы города Дмитрий Башарин.

По его словам, муниципалитет выступил в роли посредника и организовал переговоры с владельцем здания автовокзала, перевозчиками и министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, куда «Облгазета» также обратилась за разъяснениями.

– Междугородние автобусы продолжат ходить, билеты на них будут продаваться. В любом случае, мы не оставим жителей Каменска-Уральского без автобусного сообщения,- прокомментировал глава регионального Минтранса Василий Старков.- Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с администрацией муниципалитета прорабатывает более актуальные варианты транспортного обслуживания каменцев. Решения должны отвечать требованиям транспортной безопасности, обеспечивать безопасность пассажиров и быть удобными для всех участников. Немаловажным фактором такого решения является экономическая эффективность.

Пока рассматривается два варианта – сохранить действующее здание или перенести билетные кассы в расположенное по соседству здание железнодорожного вокзала и там же оборудовать посадочную площадку. Решение будет принято в ближайшее время.