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Общество
7 октября 2022, 18:27

В отелях Кемера увеличилось число отдыхающих молодых россиян

  Александр Лакедемонский
Кемер

Некоторые отдыхающие россияне продлевают туры. Фото: Александр Лакедемонский

В турецком курортном городе Кемер и его районах в последние дни существенно увеличилось количество отдыхающих молодых россиян. Наблюдениями с журналистом "Областной газеты" поделились сотрудники отелей.

"Еще в начале недели в основном у нас были пары старше среднего возраста — в большинстве Россия и Турция. А буквально вчера случился настоящий наплыв молодежи из РФ", — сообщила корреспонденту издания администратор одного из отелей в районе Чамьюва.

Аналогичную тенденцию отметили еще в нескольких отелях.

"Многие приехали с детьми, ведут себя культурно, алкоголем не злоупотребляют", — говорят представители турецких гостиниц.

По словам отельеров Кемера, некоторые россияне моложе средних лет, приехавшие ранее, продлевают туры. Собеседники "Областной газеты" предпочли не уточнять процент таких туристов и средние сроки продления пребывания в отелях.

Кеме́р (тур. Kemer) — курортный и портовый город на средиземноморском побережье Турции, находящийся в провинции Анталия. Расположен у подножия Таврских гор, входит в так называемую Турецкую ривьеру. Считается молодежным курортом.

Областная газета Свердловской области

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