В России ужесточили правила продажи животных

Крупных животных запретят продавать на птичьих рынках. Фото: Павел Ворожцов

В закон РФ "Об ответственном обращении с животными" внесены изменения, ужесточающие правила продажи питомцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. Согласно изменениям, Правительство РФ должно установить требования к содержанию животных в местах, которые используются для их продажи. Так, например, крупных зверей будет запрещено продавать на птичьих рынках и в зоомагазинах.

Пока единых правил к местам продажи животных нет. Из-за этого многие продавцы злоупотребляют комфортом питомцев: содержат их в тесных клетках, плохо кормят, не оказывают должным образом ветеринарную помощь, а также не выгуливают, отмечал автор инициативы, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает "Парламентская газета".

Напомним, в Свердловской области в этом году зоозащитники смогут получить гранты на организацию деятельности приютов для бездомных животных.