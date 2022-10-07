В свердловском филиале "Динамо" выбрали нового директора

Новым директором филиала общества "Динамо" в Свердловской области стал бывший сотрудник ГИБДД Екатеринбурга. Фото: Валерий Горелых

В свердловском главке МВД прошло заседание президиума совета регионального филиала спортивного общества "Динамо". Собравшиеся избрали нового директора организации на Среднем Урале.

Им стал бывший работник ГИБДД Екатеринбурга Михаил Медведев, сообщил "Областной газете" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Совет проходил под председательством начальника свердловского полицейского главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова. Участники заседания обсудили вопросы подготовки к 100-летию со дня образования Российского общества "Динамо" и избрания делегатов на XXII внеочередную Всероссийскую конференцию.

Видео предоставлено руководителем пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых.

"Генерал Мешков отметил в своем выступлении, что свердловский филиал "Динамо" является одним из лучших в стране. Здесь работает дружная и профессиональная команда единомышленников, способных оперативно решать практически любые задачи, стоящие перед спортивным Обществом. Кроме того, председатель филиала, начальник ГУ МВД тепло поздравил ветерана Бориса Викентьевича Ашастина с присвоением ему за большой вклад в развитие здорового образа жизни молодежи высшего знака поощрения — звания "Почетный Динамовец". Уральцам есть чем гордиться. Здесь подготовлено 47 олимпийцев, из которых 13 стали чемпионами Олимпийских игр", — отметил полковник Горелых.