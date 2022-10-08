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Общество
8 октября 2022, 09:51

Владимир Путин присвоил госнаграды 12 свердловчанам

Владимир Путин

Госнаград удостоены 9 медработников. Фото: пресс-служба Кремля

12 жителей Свердловской области удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, 10 человек награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В их числе:

  • научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Юрий Зайков (за вклад в развитие науки);
  • советник гендиректора завода керамических изделий Игорь Задорожный (за достигнутые трудовые успехи);
  • заведующие лабораторией клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Светлана Беляева, Юлия Лагерева, Ольга Оленькова, Софья Розанова, Ирина Рыбина, Ирина Стародубова (за заслуги в области здравоохранения);
  • заместители главврача клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Ираида Волегова и Татьяна Праздничкова (за заслуги в области здравоохранения).

Кроме того, глава государства присвоил почетные звания двум представителям Среднего Урала:

  • "Заслуженный врач РФ" — заведующему отделением Областной наркологической больницы Александру Амбражейчику;
  • "Заслуженный работник культуры РФ" — директору Уральской специальной музыкальной школы (колледж) Эльвире Архангельской.

Как ранее писала "Областная газета", педагог Уральской специальной музыкальной школы (колледж) Наталия Голдобина вошла в число 150 лучших преподавателей в области музыкального искусства.

Областная газета Свердловской области

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