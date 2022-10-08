Владимир Путин присвоил госнаграды 12 свердловчанам

12 жителей Свердловской области удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, 10 человек награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. В их числе:
- научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН Юрий Зайков (за вклад в развитие науки);
- советник гендиректора завода керамических изделий Игорь Задорожный (за достигнутые трудовые успехи);
- заведующие лабораторией клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Светлана Беляева, Юлия Лагерева, Ольга Оленькова, Софья Розанова, Ирина Рыбина, Ирина Стародубова (за заслуги в области здравоохранения);
- заместители главврача клинико-диагностического центра в Екатеринбурге Ираида Волегова и Татьяна Праздничкова (за заслуги в области здравоохранения).
Кроме того, глава государства присвоил почетные звания двум представителям Среднего Урала:
- "Заслуженный врач РФ" — заведующему отделением Областной наркологической больницы Александру Амбражейчику;
- "Заслуженный работник культуры РФ" — директору Уральской специальной музыкальной школы (колледж) Эльвире Архангельской.
Как ранее писала "Областная газета", педагог Уральской специальной музыкальной школы (колледж) Наталия Голдобина вошла в число 150 лучших преподавателей в области музыкального искусства.