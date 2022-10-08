На Среднем Урале ожидаются перебои в вещании радио и ТВ

Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшие дни из-за технических работ в Свердловской области продолжатся кратковременные отключения телерадиосигнала.

По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), неполадки могут наблюдаться:

10 октября в Новой Ляле, Михайловске, поселках Шамары и Самоцвет;

11 октября — в Карпинске, Красноуфимске, пгт Баранчинский, селе Липчинское, поселке Шаля;

12 октября — в Верхнем Тагиле, Качканаре, Нижней Салде, селах Кочневское и Средний Бугалыш;

13 октября — в Бисерти, Кировграде, Новой Ляле, Туринске;

14 октября — в Ирбите, селе Сосновское.

Кроме того, из-за солнечной интерференции (искажение радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца) свердловчанам придется до 21 октября смотреть несколько телеканалов и слушать ряд радиостанций с помехами.