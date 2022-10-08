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Общество
8 октября 2022, 14:31

На Среднем Урале ожидаются перебои в вещании радио и ТВ

помехи в телевизоре

Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Фото: Павел Ворожцов

В ближайшие дни из-за технических работ в Свердловской области продолжатся кратковременные отключения телерадиосигнала.

По данным Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), неполадки могут наблюдаться:

  • 10 октября в Новой Ляле, Михайловске, поселках Шамары и Самоцвет;
  • 11 октября — в Карпинске, Красноуфимске, пгт Баранчинский, селе Липчинское, поселке Шаля;
  • 12 октября — в Верхнем Тагиле, Качканаре, Нижней Салде, селах Кочневское и Средний Бугалыш;
  • 13 октября — в Бисерти, Кировграде, Новой Ляле, Туринске;
  • 14 октября — в Ирбите, селе Сосновское.

Кроме того, из-за солнечной интерференции (искажение радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате интерференции с излучением Солнца) свердловчанам придется до 21 октября смотреть несколько телеканалов и слушать ряд радиостанций с помехами.

Областная газета Свердловской области

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