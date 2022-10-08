Память выдающегося конструктора танков увековечили на Уралвагонзаводе

Под руководством Леонида Карцева был доработан танк Т-54, созданы танки Т-55 и Т-62. Фото: пресс-служба УВЗ

На предприятии появилась улица имени Леонида Карцева. Она идет от проходной вдоль вагоносборочного корпуса, где в годы войны собирались легендарные "тридцатьчетверки".

Заканчивается улица Карцева зданием Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, сообщили в пресс-службе УВЗ. Почетными гостями церемонии стали заслуженный военный специалист генерал-полковник Сергей Маев, внесший большой вклад в развитие нижнетагильского и российского танкостроения, а также известный писатель, журналист, общественный деятель Александр Проханов.

Леонид Карцев возглавлял КБ Уралвагонзавода (сегодня УКБТМ) с 1953 по 1969 год. За это время были созданы 26 новых образцов бронетанковой техники и вооружения, причем 9 из них использовали в Советской армии. Всего по проектам, созданным под руководством Карцева, построено более 100 тысяч танков. В этом году выдающемуся конструктору танков исполнилось бы 100 лет.

Как уточнили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, чествование памяти конструктора продолжилось в ДК имени Окунева. Там прошло мероприятие для школьников и студентов, молодых уралвагонзаводцев, а также для тех, кто работал вместе с легендарным конструктором.

"Наследство, оставленное нам Леонидом Карцевым, бесценно. Только так: работая как Карцев, с преданностью любимой Родине, с чувством гордости за достижения наших отцов и дедов мы сможем выстоять сегодня против внешней угрозы, нависшей над нашим государством", — подчеркнул глава города Владислав Пинаев.