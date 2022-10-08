В Свердловской области проходят Дни молодежи Донбасса

В этом году 5 сентября был дан старт проекту "Разговор о важном". Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 8 октября, представители молодежных организаций ДНР и ЛНР вместе со свердловскими школьниками и студентами приняли участие в "Разговоре о важном". Мероприятие прошло в фонде поддержки талантливых детей "Золотое сечение".

Присутствующие обсудили значение подвига молодогвардейцев — краснодонцев и их вклада в Победу в Великой Отечественной войне. Также была затронута тема современного Краснодона — деятельности молодежных организаций Донбасса в период с 2014 года, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Замруководителя аппарата молодежного парламента Луганской Народной Республики Анастасия Миколкина рассказала о том, какой вклад в воспитание подрастающего поколения в становление республики вносит луганская молодежь.

"Мы всегда несем правду и идем до конца за нее, доносим истину до своих ровесников. Мне в 2014 году было 12 лет, я не уезжала из города. Я, как и многие, выросла под обстрелами, без воды, света. Тогда председатель "Молодой гвардии" Даниил Степанков организовал сильное движение по оказанию волонтерской помощи нуждающимся. Для всей молодежи он стал ориентиром и наставником. Сегодня мы продолжаем его дело: собираем гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий, общаемся с молодежью на важные темы, поддерживаем каждого", — сказала она.

В рамках Дней молодежи Донбасса ребята уже побывали в мультимедийном историческом парке "Россия — моя история", в областном Доме добровольцев, встретились с депутатами Заксобрания Свердловской области. На 9 октября запланировано посещение музея военной техники в Верхней Пышме.