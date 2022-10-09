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Общество
9 октября 2022, 11:14

В Минтрансе РФ сообщили о стабильной работе паромной переправы в Крым

  Валерия Белякова

Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно. Об этом сообщает Министерство транспорта России.

Первый паром вышел из Крыма в 1:52. Он доставил 16 грузовиков и 25 пассажиров в порт Кавказ. Там судно загрузили новыми автомобилями, которые доставили в Крым. В общей сложности уже совершено несколько рейсов, пишет ТАСС.

Отметим, на Крымском мосту усилены меры защиты. Указ об этом подписал Владимир Путин.

Напомним, ЧП на Крымском мосту случилось накануне утром, был подорван грузовик, из-за чего загорелись цистерны грузового поезда. Погибли три человека.

Областная газета Свердловской области

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