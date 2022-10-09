В России предложили создать агентство по делам одиночества

Бессонница, депрессия и рассредоточенность также являются ненормальным состоянием психики. Фото: Алексей Кунилов

Агентство по делам одиночества предложили создать в России. С инициативой выступил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР и депутат Госдумы РФ Сергей Леонов.

Как сообщил парламентарий, агентство сможет заняться организацией психологической помощи людям.

"Мы считаем одной из важных задач развитие инструментов психологической помощи гражданам. Для организации этой работы необходимо создать Агентство по делам одиночества. Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача — разрабатывать программы психологической поддержки граждан", — цитирует Сергея Леонова РИА Новости.

Он отметил, по данным Минздрава, в России расстройством психики страдают 5 млн человек. Бессонница, депрессия и рассредоточенность также являются ненормальным состоянием психики, считает парламентарий. По его мнению, провокатором таких состояний является патологическое одиночество людей в больших городах. Леонов добавил, важно первичную психологическую помощь сделать общедоступной.

"То есть главное — избавиться от негативных ассоциаций. Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение", — считает депутат.

Напомним, в УрФУ решили привлечь студентов-психологов к работе на горячей линии 122.