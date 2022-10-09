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9 октября 2022, 15:02

В России учредили День судебного эксперта

  Валерия Белякова
Суд

28 июня в России будут отмечать День судебного эксперта. Фото: Павел Ворожцов

В России установили новый профессиональный праздник – День судебного эксперта. Его будут отмечать 28 июня, данные отражены в постановлении Правительства РФ.

28 июня в качестве праздника выбрано неслучайно. В этот день в 1912 году в Российской империи был принят закон об учреждении кабинета научно-судебной экспертизы. Он был открыт в Санкт-Петербурге. С января 1913 года экспертизы стали проводить в Московской судебной палате, еще через год кабинеты были созданы в Киеве и Одессе, сообщает "Парламентская газета".

В России с XV века подлинность рукописей определяли по почерку, в XVIII веке экспертные заключения для суда стали делать лекари. Их привлекали для исследования тел и одежды пострадавших. С 1864 года опыт экспертиз начали использовать при рассмотрении гражданских и уголовных дел. В ХХ веке стали применять дактилоскопию. Сегодня в РФ существует 12 классов экспертизы.

Напомним, ранее в России был учрежден другой профессиональный праздник — День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Отмечать его будут 15 сентября. 

Областная газета Свердловской области

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