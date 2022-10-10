Владимир Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту

Инцидент на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Обсуждалось расследование инцидента на Крымском мосту, передает пресс-служба Кремля.

Докладывая о результатах работы глава СКР заявил, что специалистами уже установлен маршрут грузовика, из-за которого произошел подрыв, – это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Выявлены и лица, которые участвовали в организации движения этого транспортного средства.

Также Александр Бастрыкин заявил, что возбуждено дело по части 2 статьи 205 УК РФ "Терроризм". При этом цели и задачи подрыва не уточняются.

"Он, безусловно, носит террористический характер. Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод – это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для РФ, особенно в Крыму", – подытожил председатель Следственного комитета.

В свою очередь глава государства заявил, что "сомнений нет – это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. <....> И авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины".

Напомним, в субботу утром на Крымском мосту был взорван грузовик, ответственность за ЧП на себя взяла Украина. Позже Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты данного объекта.