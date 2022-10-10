В Екатеринбурге мошенники по старой схеме обманули двух пенсионеров на 4,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска устанавливают злоумышленников, похищающих деньги у доверчивых пенсионеров. Фото: Александр Зайцев

Злоумышленники используют старую, но все еще действующую схему обмана — "родственник попал в ДТП". На этот раз жертвами стали два екатеринбургских пенсионера.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, на минувшей неделе мошенники похитили у 81-летнего горожанина 4,2 млн рублей. 84-летняя женщина лишилась сбережений на 350 тысяч рублей.

В обоих случаях пожилым гражданам звонил неизвестный, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщал, что родственник пенсионера попал в ДТП и ему требуются деньги на лечение. Далее к жертве мошенничества приходил человек от "следователя" (курьер) и забирал деньги.

Сотрудники уголовного розыска проводят мероприятия по установлению злоумышленников, похищающих денежные средства у доверчивых пенсионеров. Полициия предупреждает тех, кто задействован в противоправных действиях, об уголовной ответственности.