Темы дня

Общество
10 октября 2022, 13:00

Мобилизованные с Урала и из Сибири продолжают тренировки в зоне СВО. Видео

гранатомет

Мобилизованные оттачивают навыки поражения целей из гранатометов. Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Они тренируются в составе мотострелковых подразделений в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции (СВО). Занятия проходят под руководством опытных инструкторов.

Мобилизованные выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН, оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС-17 "Пламя". В составе взводов и отделений осваивают действия при совершении марша. Отрабатывается ведение наступательных действий и обороны, сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее министерство публиковало кадры, как военнослужащие изучают способы прицеливания и ведения огня из передвижных минометов 2С12 "Сани" и РСЗО "Град".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.10.2022, 14:15 / Общество
Евгений Куйвашев наградил лучших налогоплательщиков Свердловской области
10.10.2022, 14:05 / Политика
Владимир Путин призвал губернаторов контролировать соблюдение законодательства при частичной мобилизации
10.10.2022, 13:40 / Общество
В Уральском медуниверситете открыли "цифровую кафедру"
10.10.2022, 13:19 / Общество
За сутки на Среднем Урале заболели коронавирусом 889 человек
10.10.2022, 13:00 / Общество
Мобилизованные с Урала и из Сибири продолжают тренировки в зоне СВО. Видео