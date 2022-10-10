Мобилизованные с Урала и из Сибири продолжают тренировки в зоне СВО. Видео

Мобилизованные оттачивают навыки поражения целей из гранатометов. Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Они тренируются в составе мотострелковых подразделений в тыловых районах зоны проведения специальной военной операции (СВО). Занятия проходят под руководством опытных инструкторов.

Мобилизованные выполняют упражнения по метанию боевых наступательных гранат РГН, оттачивают навыки поражения целей из гранатометов АГС-17 "Пламя". В составе взводов и отделений осваивают действия при совершении марша. Отрабатывается ведение наступательных действий и обороны, сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

Ранее министерство публиковало кадры, как военнослужащие изучают способы прицеливания и ведения огня из передвижных минометов 2С12 "Сани" и РСЗО "Град".