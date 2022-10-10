Евгений Куйвашев наградил лучших налогоплательщиков Свердловской области

В 2021 году в областной и местные бюджеты предприятия перечислили порядка 7,1 млрд рублей налогов. Фото: Алексей Кунилов

Подведены итоги конкурса "Лучший налогоплательщик — 2021". Победителями стали 8 предприятий.

Они соответствуют ряду критериев, в числе которых достойный уровень зарплаты и направление средств на реализацию социальных мероприятий на территории региона.

По данным департамента информполитики Свердловской области, почетными дипломами губернатора награждены: АО "Агрофирма Патруши", ООО "Лестех", Свердловская железная дорога, ООО "САПФИР-Интеграция", НАО "СВЕЗА Верхняя Синячиха", АО "Свинокомплекс "Уральский", ООО "СЛК Цемент" и АО "Тепличное".

Указанные предприятия перечислили в прошлом году в областной и местные бюджеты порядка 7,1 млрд рублей налогов. Направили 151,3 млн рублей на поддержку социально-значимых учреждений и организаций, строительство спортплощадок, ремонт дорог, помощь пенсионерам, ветеранам, молодежи.

"Мы благодарны и нашим конкурсантам, и всем налогоплательщикам, которые своевременно отчисляют налоги, поддерживают территории своего присутствия и создают устойчивый финансовый фундамент нашего региона", – отметил и.о. министра финансов Свердловской области Александр Старков.

Добавим, конкурс проводится ежегодно при поддержке главы Среднего Урала Евгения Куйвашева. Он ориентирован на повышение социальной ответственности бизнеса и популяризацию опыта работы лучших налогоплательщиков.