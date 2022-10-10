Лучшая дюжина

Единственным представителем сферы искусства в списке награжденных является директор Уральской музыкальной школы (колледжа), музыковед Эльвира Архангельская. Фото: Владимир Мартьянов

Десять представителей Среднего Урала награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заведующий отделением Областной наркологической больницы Александр АМБРАЖЕЙЧИК удостоен звания «Заслуженный врач РФ», а директор Уральской музыкальной школы (колледжа) Эльвира АРХАНГЕЛЬСКАЯ стала Заслуженным работником культуры РФ.

Как говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, за вклад в развитие науки награжден Юрий Зайков, научный руководитель Федерального госучреждения науки – Института высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу отмечен советник гендиректора Завода керамических изделий Игорь Задорожный.

Также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сразу восемь работников здравоохранения, все они – сотрудники Клинико-диагностического центра Екатеринбурга. Речь идет о заведующих лабораториями центра Светлане Беляевой, Юлии Лагеревой, Ольге Оленьковой, Софье Розановой, Ирине Стародубовой, Ирине Рыбиной. Кроме того, награждены заместители главного врача центра – Ираида Волегова и Татьяна Праздничкова.

Александру Амбражейчику, заведующему отделением Свердловской областной наркологической больницы присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

– Мне сообщили об этом утром 8 октября. Награждения еще не было, пока только указ Владимира Путина пришел. Эмоции, радость, конечно, огромная! – делится с «ОГ» Александр Амбражейчик. – Сродни тому, когда мы медицинский институт оканчивали, последний госэкзамен сдали, ходили по городу в белых халатах и громко кричали: «Я – врач!». И вот сейчас, получив высшую врачебную награду – это звание, у меня ощущения такие же – непередаваемые!

Единственным представителем сферы искусства в списке награжденных является директор Уральской музыкальной школы (колледжа), музыковед Эльвира Архангельская.

– Насколько важно для меня получить звание «Заслуженный работник культуры РФ» именно сейчас? Архиважно. Ведь и наша школа была открыта в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны. Это стало показателем – культура должна оставаться при любых обстоятельствах, – говорит Эльвира Архангельская. – Более того, буквально за день до подписания указа о звании у нас в школе случилось еще одно исключительное событие – объявили обладателей премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2022 года. Среди 150 победителей – наша Наталия Голдобина. Она еще и вошла в число 25 награжденных со всей страны, кому вручат один миллион рублей. Это настолько радостно для нас, что, честно говоря, даже перекрыло новость о присвоении мне звания. Понимаете, в марте, когда уже шла спецоперация, президент подписал указ о том, что преподаватели будут награждены такими большими деньгами. Это ведь тоже показатель интереса, огромного уважения и понимания роли культуры. Потому что это духовность. База. Без которой вообще ничего не будет.