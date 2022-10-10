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Общество
10 октября 2022, 17:23

На Средний Урал прибудет передвижная резиденция Деда Мороза

  Валерия Белякова
Дед Мороз на вокзале

Передвижная резиденция Деда Мороза посетит больше 130 городов России. Фото: telegram-канал "Телеграмма РЖД"

В Свердловскую область на поезде приедет Дед Мороз. Сказочный волшебник посетит Екатеринбург и Каменск-Уральский, сообщает пресс-служба РЖД.

29 ноября поезд с Дедом Морозом прибудет в Каменск-Уральский, 1 декабря волшебник и его помощники сделают остановку в Екатеринбурге. Всего поезд Деда Мороза увидят более чем в 130 городах России. Он пройдет больше 33 тысяч километров от Дальнего Востока до Центральной России.

В путь состав отправится 22 октября из Великого Устюга. Передвижная резиденция состоит из 19 вагонов, в которых обустроят салон-приемную, сказочную деревню для игр, концертную площадку, ресторан. На время стоянок на вокзалах будет организована праздничная программа.

Первыми гостями передвижной резиденции Деда Мороза в этом году станут участники проекта "Большая перемена".

Напомним, в Екатеринбурге сегодня озвучили тему новогоднего Ледового городка, его посвятят 300-летию столицы Среднего Урала.

Областная газета Свердловской области

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