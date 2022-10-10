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Общество
10 октября 2022, 17:54

В новых субъектах России начали создавать следственные управления

  Валерия Белякова
СКР

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях создаются следственные управления. Фото: Алексей Кунилов

В четырех новых субъектах России начали создавать следственные управления. Приказ подписал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Новые управления создаются в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях.   

"Данный организационно-распорядительный документ издан в целях осуществления полномочий в сфере уголовного судопроизводства в соответствии с законодательством Российской Федерации", — уточняют в федеральном органе.

Также председатель СКР утвердил положения о следственных управлениях, созданных в новых регионах России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее подписал законы о вхождении в состав России четырех новых субъектов, они уже внесены в третью главу Конституции РФ.

Областная газета Свердловской области

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