Запас прочности

Устойчивость моста была заложена еще на стадии проектирования. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

После субботнего теракта на Крымском мосту, где в результате подрыва грузовика погибли пять человек и обрушились два пролета автодороги, была создана Правительственная Комиссия для решения возникших проблем, в первую очередь – с логистикой. Как полуостров оправляется после ЧП, корреспондентам «ОГ» рассказали крымчане и представители туриндустрии.

Ни страха, ни паники

В настоящее время движение автомобилей организовано по непострадавшему направлению автомоста. Правда, проехать по нему пока могут только легковые автомобили. Грузовой транспорт направляют в порты «Кавказ» и «Крым», где в срочном порядке восстановили паромную переправу. Железнодорожная ветка, несмотря на возгорание нескольких цистерн с топливом, повреждений не получила. Движение поездов восстановлено.

Сергей Ищенкоиз Симферополя возит пассажиров и грузы по полуострову, а также в Херсон и Краснодарский край. По Крымскому мосту проезжал через день после ЧП. Заметил, что досматривали строже, чем обычно. «Усиливать досмотр надо было много раньше, еще с самого начала спецоперации», – отметил он.

В Минпромторге заявили, что Крым обеспечен всеми необходимыми товарами. Это подтвердил и бывший директор екатеринбургского телеканала «Студия-41» Владимир Злоказов, который несколько лет назад перебрался из столицы Урала в Алушту.

– В продуктовых магазинах полный ассортимент. Очень свободно. Были на заправке, кроме нас, никого там не было, то есть никаких очередей нет. Цены ни на бензин, ни на продукты не повысились. Надо понимать, что продуктами питания Крым обеспечивает себя сам. Топливо завозят с материка, но, видимо, есть запас. Будут пополнять: паромами таскать или через Херсон повезут. Из-за того, что у въезда на мост образовались пробки, руководство Крыма обратилось к крымчанам с просьбой ограничить поездки в Краснодарский край. Все с пониманием к этому отнеслись. Всё спокойно. Ни страха, ни паники нет, – отметил Владимир Злоказов.

Продавец из Севастополя Марина Савенко сообщила, что в первые часы после ЧП наблюдался ажиотаж на заправках, но сейчас всё нормализовалось.

– Город был в шоке оттого, что не уберегли мост. Люди злы на тех, кто устроил взрыв. Хотят возмездия. В первый день какие-то ненормальные побежали за бензином, но их было немного, обошлось без паники. Мы постоянно возим на рынок мясо, сало. Цены не выросли. Вчера взяла огурцы на закрутку по 25 рублей, мои любимые помидоры-сливки по 35 рублей. Круп и сахара в магазинах полно, – сообщила она.

Отпуск продолжается

Сразу после происшествия на Крымском мосту глава Крыма Сергей Аксенов попросил отели и санатории продлить срок проживания туристам, у которых закончились путевки. Все расходы, связанные с этим, он обещал компенсировать из бюджета республики. Самих туристов, планировавших отъезд из Крыма 8 октября, призвали задержаться в городе еще на сутки. Все это было связано с необходимостью оценки состояния опор и пролетов.

«Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений», – написала вчера в своем телеграм-канале руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Заехать в Крым, как и выехать из него, можно на железнодорожном, автомобильном транспорте, а также при помощи паромной переправы. Туристам, которые решили перенести свой тур, глава Ростуризма советует обратиться к туроператору.

– Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние либо поменять направление отдыха, – отметила Зарина Догузова.

Также стало известно, что оператором железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс» принято решение осуществлять возврат денежных средств за билеты на поезда в Крым и оттуда без удержания сборов.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что находится на постоянной связи с рядом отельеров, работающих в Крыму. Сообщения об отказе свердловчан от отдыха к нему не поступали.

– Каких-либо отдельных обращений от граждан, их родственников в связи с этим происшествием не было. Из-за того, что с Крымом нет авиасообщения, жителей уральского региона в этом году значительно меньше. Я могу сказать, что их там попросту мало. К тому же сезон близится к завершению. О каком-то заметном количестве аннуляций туров говорить не приходится, – отметил он.

В частном секторе Крыма, на который приходится немалая доля туристов, паники тоже не наблюдается. Индивидуальный предприниматель из Севастополя Дмитрий Шамшурин, занимающийся сдачей жилья в аренду, рассказал, что в момент теракта на Крымском мосту никто из тех, кто снимал у него квартиры, не уезжал и вынужденно продлевать отпуск никому не пришлось.

– Они продолжают спокойно отдыхать. Все, кто заранее забронировали жилье на октябрь и далее, уже написали, что планы менять не собираются, приедут. Обстановка в городе спокойная. Цены не изменились, – поделился предприниматель.

Владимир Злоказов отметил, что на набережной в Алуште очень много отдыхающих, большей частью – приезжих. Обстановка, по его словам, спокойная.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что ситуация с туристами в Крыму стабилизировалась. Так, местные туроператоры начали получать новые заявки на отдых.

Для всех туристов, которые испытывают трудности в Крыму в связи с инцидентом, Ростуризм организовал горячую линию 8 (800) 511–80–18

Важно Из речи Президента России на вчерашнем совещании с постоянными членами Совета Безопасности Владимир Путин: «В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений.»