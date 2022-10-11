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Общество
11 октября 2022, 09:21

Первая в регионе автостанция повышенной комфортности открылась в Сысерти

новая автостанция в Сысерти

На новой станции останавливаются автобусы, следующие по городским и муниципальным маршрутам. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Строительство современного остановочного комплекса на улице Ленина, 66 велось при поддержке правительства Свердловской области. Сумма реализации проекта составила около 44 миллионов рублей.

В итоге получился не просто пункт отправления транспорта, а комфортное общественное пространство, точка притяжения горожан, отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрий Брусянин. Он также заверил, что скоро будет запущена система бронирования билетов онлайн.

"По концепции, это не просто место, где можно подождать свой автобус, но и точка притяжения местного бизнеса и жителей округа. Это место повышенной комфортности, откуда ты свободно можешь поехать в любом направлении: по городу, округу, в Арамиль или Екатеринбург. Главная задача — добиться ритмичного движения транспорта. В перспективе рядом откроется сельхозрынок, появится железнодорожная станция. В Свердловской области такой остановки точно нет. У нас — первая", — подчеркнул глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских.

Как уточнили в областном департаменте информполитики, в зоне ожидания транспорта установлено электронное табло с информацией о ближайших рейсах. В помещении — теплые полы, система вентиляции и климат-контроль. На станции уже работает кофейня. Также там появятся банкоматы, постаматы, пункт выдачи товаров.

Областная газета Свердловской области

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