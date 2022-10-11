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Общество
11 октября 2022, 11:00

На Среднем Урале задержали трех мужчин, пытавшихся взорвать банкомат

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Сейчас сыщики проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям. Фото: предоставлено Валерием Горелых

Свердловские полицейские задержали трех грабителей, которые пытались взорвать банкомат при помощи газа. Инцидент произошел в торговой точке в поселке Горноуральском.

В ночное время злоумышленники в медицинских масках взломали дверь магазина и попытались похитить из банкомата более одного миллиона рублей. Для этого с собой они взяли большой баллон с пропаном, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

"Злоумышленники подготовили объект покушения для подрыва, спрятались, закрыв уши от предстоящего мощного хлопка. Но фортуна в тот день была явно не на их стороне. Что-то пошло не так, газ не взорвался. Кроме того, как назло сработала охранная сигнализация. После чего нападавшие спешно ретировались", — отметил полковник Горелых.

Взяли грабителей в Среднеуральске по месту их жительства. При этом известно, что один из них зарегистрирован в Кунашакском районе Челябинской области, двое других — в Реже. Члены группы ранее были судимы по разным статьям. Задержанные согласились содействовать следствию.

По факту покушения на кражу в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ) возбуждено уголовное дело. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Областная газета Свердловской области

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