Дмитрий Пумпянский попал под санкции Новой Зеландии

Санкции вступают в силу с завтрашнего дня. Фото: Павел Ворожцов

Президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, экс-бенефициар "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Новой Зеландии.

Теперь ему запрещено посещать эту страну. Также возможные счета Пумпянского в Новой Зеландии будут заморожены, говорится на сайте Министерства иностранных дел государства. Ранее санкции против уральского миллиардера ввели Евросоюз, Великобритания, Япония и США.

Добавим, под санкции попали еще 51 человек и 24 должностных лица, связанные со вступившими в состав РФ территориями. Решение по отношению физических и юрлиц вступает 12 октября.