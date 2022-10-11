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11 октября 2022, 11:55

Дмитрий Пумпянский попал под санкции Новой Зеландии

Дмитрий Пумпянский

Санкции вступают в силу с завтрашнего дня. Фото: Павел Ворожцов

Президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, экс-бенефициар "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский попал в санкционный список Новой Зеландии.

Теперь ему запрещено посещать эту страну. Также возможные счета Пумпянского в Новой Зеландии будут заморожены, говорится на сайте Министерства иностранных дел государства. Ранее санкции против уральского миллиардера ввели Евросоюз, Великобритания, Япония и США.

Добавим, под санкции попали еще 51 человек и 24 должностных лица, связанные со вступившими в состав РФ территориями. Решение по отношению физических и юрлиц вступает 12 октября.

Областная газета Свердловской области

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