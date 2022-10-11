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11 октября 2022, 14:01

Средний Урал получил 700 млн рублей на развитие инфраструктуры новых районов

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Деньги уже поступили в регион. Фото: Алексей Кунилов

Деньги из федерального бюджета уже поступили в регион. Соответствующую заявку подавал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Более 700 млн рублей, запланированных на 2024 год в рамках программы стимулирования жилищного строительства "Стимул", пойдут на создание социальной и транспортной инфраструктуры в Академическом и Солнечном. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Отмечается, что в текущем году благодаря этой программе на указанных территориях велось строительство двух школ и девяти участков дорог. На эти цели было привлечено 1,5 млрд рублей из федерального бюджета и около 600 млн рублей — из регионального.

И.о. министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков также добавил, что по нацпроекту "Жилье и городская среда" необходимо ежегодно вводить около 3 млн квадратных метров жилья. А благодаря господдержке строительной отрасли Свердловская область выполнит задачи по объемам ввода и по строительству соцобъектов.

Ожидается, что благодаря программе стимулирования жилищного строительства в 2022 году в двух районах будет введено около 320 тысяч "квадратов".

Областная газета Свердловской области

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