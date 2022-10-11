Некоммерческие организации Свердловской области получат почти 50 млн рублей

В этом году свердловские НКО уже получали грантовую поддержку. Фото: Павел Ворожцов

Деньги будут перечислены 13 организациям — победителям спецконкурса Фонда президентских грантов. На реализацию проектов им выделят 49,6 млн рублей.

Самый крупный грант, по данным департамента информполитики Свердловской области, получит региональный Ресурсный центр по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. 14,7 млн рублей пойдут на учебно-тренировочный слет "Уральские каникулы", участниками которого станут дети и подростки, проживающие в ДНР.

"Свердловские некоммерческие организации регулярно становятся победителями различных грантовых конкурсов, привлекая в регион значительные суммы на реализацию социально значимых инициатив", — рассказала замминистра экономики и территориального развития области Татьяна Гладкова.

Она напомнила, что победителями первого конкурса Фонда президентских грантов в текущем году стали 49 НКО, которые получили грантовую поддержку на общую сумму 81,7 млн рублей. Второго — 48 проектов. Они привлекли в регион 96,6 млн рублей.

Добавим, решение о проведении внеочередного конкурса принял Президент РФ. В связи с ростом числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп жителей регионов, из резервного фонда главы государства на гранты было дополнительно выделено 2 млрд рублей.