Компания Meta* внесена в перечень террористов и экстремистов

В перечне корпорация указана как Meta Platforms Inc (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская). Фото: Алексей Кунилов

Росфинмониторинг внес Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) в перечень террористов и экстремистов.

Соответствующий список размещен на сайте ведомства. Компания указана первой в "Национальной части".

Напомним, весной суд Москвы признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих американской компании, экстремистской и запретил их работу в России.

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