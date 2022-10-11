Компания Meta* внесена в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) в перечень террористов и экстремистов.
Соответствующий список размещен на сайте ведомства. Компания указана первой в "Национальной части".
Напомним, весной суд Москвы признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих американской компании, экстремистской и запретил их работу в России.
Читайте также:
Павел Дуров заявил о небезопасности WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).