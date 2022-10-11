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Общество
11 октября 2022, 16:50

Компания Meta* внесена в перечень террористов и экстремистов

человек с ноутбуком

В перечне корпорация указана как Meta Platforms Inc (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская). Фото: Алексей Кунилов

Росфинмониторинг внес Meta* (деятельность корпорации запрещена в РФ как экстремистская) в перечень террористов и экстремистов.

Соответствующий список размещен на сайте ведомства. Компания указана первой в "Национальной части".

Напомним, весной суд Москвы признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих американской компании, экстремистской и запретил их работу в России.

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Областная газета Свердловской области

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