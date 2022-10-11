Самомобилизация по-уральски

На производстве спортивной одежды подстроились под нужды мобилизованных за две недели. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области предприятия, которые занимаются производством военного снаряжения и экипировки, расширяют производство. После объявления частичной мобилизации эти товары стали настолько востребованными, что возник дефицит отдельных позиций. Спросом пользуются легкие бронежилеты, тактические перчатки, подшлемники, средства защиты ног и рук, медицинские аптечки – все то, что может понадобиться участнику специальной военной операции. Дело дошло до того, что «на военные рельсы» встали ателье, где до последнего времени шили исключительно спортивную одежду. Кроме коммерсантов экипировкой мобилизованных занимаются волонтеры.

Спрос растет

С объявлением частичной мобилизации военнообязанных самомобилизовались и малые предприятия Среднего Урала. Они быстро переориентировали свое производство под нужды уходящих на специальную военную операцию.

Так, одна из екатеринбургских компаний, которая специализируется на изготовлении тактического снаряжения для спецподразделений силовых структур, запустила производство комплектов и отдельных элементов снаряжения для доукомплектования военнослужащих, призванных из запаса: противоосколочные бронежилеты, подсумки для автоматных магазинов и гранат, а также аптечки.

На прошлой неделе новая линейка снаряжения прошла последние испытания в боевых подразделениях.

«Бронежилет имеет легкий вес – около трех килограммов – и высокие показатели защиты. Также в него можно установить самодостаточные керамические бронеплиты», – передает слова директора компании Алексея Гольцева департамент информационной политики Свердловской области.

На предприятии говорят, что такие наборы экипировки идут не на продажу, хотя спрос велик, их направят непосредственно мобилизованным.

Другое предприятие, развернутое в Полевском, занималось разработкой и производством тактического снаряжения и раньше. Руководитель швейного производства Екатерина Кремлёва рассказывает, что упор делали на изготовление одежды и аксессуаров для туристов, страйкболистов, шили городские рюкзаки в стиле милитари: «С начала специальной военной операции мы увеличили количество смен, добавили рабочих часов. При этом цены на материалы очень сильно выросли, но мы стараемся держать цены на товары на уровне весны. У нас закупаются контрактники, которые ездят в командировки на Донбасс – для них важны надежность и комфорт, чтобы швы не расходились, ткань не рвалась. Добавились и мобилизованные, которые хотят дополнительно улучшить свое снаряжение помимо того, что им выдает армия. Вырос спрос на разгрузки, подсумки и особенно на аптечки».

На военные рельсы

На помощь военным решили прийти и производства, которым для этого пришлось перепрофилироваться. Каждый из неравнодушных нашел нишу, которая пригодится мобилизованным. Свердловская компания, которая занимается пошивом спортивной одежды, выпускала балаклавы и раньше. Сейчас швеи увеличили объемы производства, а несколько дней назад запустили новую линию по пошиву составляющих разгрузочных жилетов. За ближайшие две недели, рассказывает директор компании, планируется нарастить мощь до выпуска 300–500 единиц подсумков в день.

«Как объявили частичную мобилизацию, мы поняли, что без нашего участия – производителей одежды – здесь никак не обойтись. Большое количество ребят ушли воевать, и, если мы им поможем, это будет правильно. Спрос на балаклавы у нас вырос в сто раз. Сколько он продержится – трудно сказать. Я думаю, что еще месяц-два», – рассказал директор компании Андрей Евтюхов.

Сейчас компания планирует перевести на изготовление частей военной экипировки до 90 процентов швей, для этого уже закуплены 12 новых машин. Как добавил Андрей Евтюхов, шьют такие предметы они по предзаказу, и если появится необходимость – выведут в производство новые линии.

«Производство одежды для военных в любом случае будет пользоваться спросом. Времена года меняются, нужна и зимняя одежда, и летняя, и мы в этом однозначно будем участвовать, пока будет необходимость», – добавил он.

Свой вклад в помощь защитникам решили внести и разработчики. В Первоуральске общему делу помочь решили сотрудники конструкторского бюро. Его директор Алексей Елисеев поделился задумкой в соцсетях: «Буквально сутки подумав, я остановился на жгуте кровоостанавливающем. Уже на следующий день начертили, отдали файлы в цех, все нюансы, связанные с производством, проработали, запустили в производство прототипы и рассчитали себестоимость», – написал он.

Алексей пояснил, что армейский жгут – очень важное изделие на фронте. Но по всей стране это изделие исчезло с прилавков аптек. Поэтому первоуралец и принял решение запустить акцию: юридические лица, предприниматели могут купить жгуты почти по себестоимости – 350 рублей за штуку и передать их в военкоматы или фонды, которые доставят их бойцам. Наценка на жгут – десять процентов, на эти средства также хотят изготовить жгуты и бесплатно передать мобилизованным.

Народный «швейбат»

В разных городах Свердловской области мастерицы безвозмездно шьют и вяжут для мобилизованных земляков теплые вещи – носки, варежки, балаклавы. В народном «швейбате» – уже сотни женщин: среди них и профессиональные швеи, и те, кто занимается рукоделием для души.

Психолог из Нижнего Тагила Ирина Мельникова организовала вокруг себя единомышленниц, которые кроят и шьют варежки, снуды и балаклавы.

– Когда объявили мобилизацию, я расспросила людей с военным опытом, чего не хватает ребятам. Оказалось – обычных варежек, непромокаемых и утепленных (в штатных перчатках руки мерзнут), а также теплых флисовых балаклав и снудов. Бросила клич в соцсетях, и на него откликнулись больше полусотни тагильчанок. Нашлись неравнодушные люди и в других городах.

Сейчас Ирина курирует три группы рукодельниц – в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Тюмени. Масштабы впечатляют: тагильчанки, например, скроили 250 пар варежек, отшили 203 балаклавы и 78 снудов.

В Сысертском городском округе в сообщество объединились больше 70 рукодельниц. Женщины отшили и отправили солдатам почти 2 000 балаклав. Помимо этого, они шьют носки, манишки и разрабатывают новую модель варежек. Энтузиазм женщин поддержали местные учреждения культуры. Например, в ДК в Патрушах им выделили отдельное помещение со столами для кроя и пошива изделий.

А в Сухом Логе умелиц поддерживает районная газета «Знамя победы», где открылся городской пункт сбора гуманитарной помощи для мобилизованных. На днях редакция объявила о приеме пряжи для рукодельниц. Среди них – мастерица с 40-летним стажем Ольга Димова. Вместе с несколькими единомышленницами она вяжет для военнослужащих носки.

– С начала спецоперации уже успела связать шесть пар. Очень счастлива, что могу таким образом поддержать наших защитников, – говорит она. – Каждую работу начинаю с молитвой: пусть вязаные вещи греют и оберегают ребят. Будем вязать до тех пор, пока не вернутся домой с победой!

Форма одежды «номер восемь» Андрей из Екатеринбурга (фамилию он просил не называть) о себе говорит «прошел много чего, много где побывал». Являясь контрактником, принимал участие и в специальной военной операции: вместе со своим подразделением выполнял боевые задачи в Черниговской области, был снайпером и наводчиком реактивной системы залпового огня «Град». – Андрей, какие проблемы у вас возникали с экипировкой? – Тот бронежилет, что я получил от Минобороны, не приспособлен для ведения активных боевых действий, он очень тяжелый и неудобный! В таком не то что бегать, ходить трудно. В один не очень приятный момент его просто с меня срезало, сорвало осколками. Мне повезло: друзья подарили легкий титановый с кевларовым подстилом. Весит всего полтора килограмма, но гораздо прочнее штатного: и осколки попадали, и чего с ним только не было! В роте такой был у меня и еще у нескольких человек. – Насколько сложно было подобрать необходимое снаряжение, экипировку? – В мирной жизни сложностей нет. Тактический рюкзак, например, я купил на маркетплейсе за три тысячи рублей. Он выдержал многое. Я бы посоветовал заранее обзавестись тактическими перчатками – очень нужная вещь. У кого их нет, носят обычные, рабочие – два-три применения – и порвались. Тактические перчатки тоже невечные, но служат гораздо дольше. Наколенники и налокотники – это самое важное, значительно повышают выживаемость. – Каким образом? – Был момент, когда я перебегал под огнем, споткнулся и рухнул, при этом сильно приложился коленом о камень. Наколенник на мне в тот день был один, но, слава Богу, там где надо, попади я на камень незащищенным коленом – сломал бы его точно. – Но есть же в войсках современная экипировка «Ратник», где все это предусмотрено! – Есть, но не у всех. Мобилизованным, думаю, она вряд ли достанется, огромное количество людей одеть одномоментно в современную экипировку просто не получится. Одевают в то, что было на складах. Оно крепкое, теплое, но, на мой взгляд, не очень удобное. По своему опыту знаю, что любой, кто попал в зону боевых действий, будет очень стараться, чтобы одеться, обуться как можно лучше. – Форма «номер восемь»? – Да, «что достали, то и носим». Это не для красоты, поверьте, это вопрос выживания. Человек в боевых условиях обзаводится чем может. Как бы это страшно и тяжело ни звучало, в боевых условиях приходилось и с трупов снимать какие-то вещи, чтобы надеть на себя – и в конечном итоге выжить.