Пользователи продуктов корпорации Meta* не нарушают закон РФ об экстремизме

Пользователи социальных сетей компании Meta* не нарушают закон РФ об экстремизме. Об этом сообщает в своем telegram-канале сенатор Российской Федерации Андрей Клишас.
"Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", — написал Андрей Клишас.
Граждане по-прежнему могут пользоваться мессенджером WhatsApp**. В отношении него никаких ограничений также не вводилось, сообщает сенатор.
Напомним, сегодня Росфинмониторинг внес корпорацию Meta* в перечень экстремистов и террористов.
*Meta — деятельность корпорации запрещена в РФ и внесена в перечень террористов и экстремистов.
**WhatsApp — принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.