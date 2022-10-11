Пользователи продуктов корпорации Meta* не нарушают закон РФ об экстремизме

Для пользователей социальных сетей ситуация не меняется. Фото: Павел Ворожцов

Пользователи социальных сетей компании Meta* не нарушают закон РФ об экстремизме. Об этом сообщает в своем telegram-канале сенатор Российской Федерации Андрей Клишас.

"Решение Росфинмониторинга о внесении Meta* в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta*, пользователи продуктов Meta* закон не нарушают", — написал Андрей Клишас.

Граждане по-прежнему могут пользоваться мессенджером WhatsApp**. В отношении него никаких ограничений также не вводилось, сообщает сенатор.

Напомним, сегодня Росфинмониторинг внес корпорацию Meta* в перечень экстремистов и террористов.

*Meta — деятельность корпорации запрещена в РФ и внесена в перечень террористов и экстремистов.

**WhatsApp — принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.