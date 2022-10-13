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Общество
13 октября 2022, 10:30

На Среднем Урале в двух торговых сетях приостановили продажу алкоголя

алкоголь

Ранее свердловчане уже сталкивались с приостановкой продажи алкогольной продукции. Фото: Алексей Кунилов

Продажа алкоголя приостановлена в магазинах торговых сетей "Эконом" и "Лента", а также в нескольких точках общепита. Причина – нарушение лицензионных требований при реализации товара.

"В деятельности ряда юрлиц были выявлены грубые нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Это явилось основанием для приостановления действия лицензий", — сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Сейчас на Среднем Урале приостановлено 9 лицензий. Их действие будет возобновлено после устранения допущенных нарушений, уточнили в департаменте информполитики региона.

Напомним, в прошлом году проблемы с разрешением на розничную продажу алкоголя были у других магазинов.

Областная газета Свердловской области

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