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Общество
13 октября 2022, 11:24

ФАС выявила случаи существенного повышения цен на армейскую экипировку

экипировка

Размеры превышения стоимости товаров не уточняются. Фото: Алексей Кунилов

Организациям розничной торговли, которые завысили стоимость товаров, выданы предостережения прокуратуры. В период проведения частичной мобилизации продавцы не должны создавать искусственный дефицит продукции для поддержания ажиотажного спроса и повышения цен.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. В нем также говорится, что АО "Военторг" рекомендовал дочерним хозяйственным обществам реализовывать экипировку и иную продукцию армейского назначения с наценкой до 15%.

Отмечается, что контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на указанных рынках продолжится. В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования.

Областная газета Свердловской области

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