Свердловскую область посетили около 1,5 млн туристов

Чаще всего Средний Урал посещают жители соседних регионов. Фото: Галина Соловьева

Это допандемийный показатель. Такие данные по итогам 9 месяцев 2022 года озвучила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства области Эльмира Туканова на сегодняшней пресс-конференции.

По ее словам, чаще всего Средний Урал посещали жители соседних регионов: Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края, Республики Башкортостан. "Наши соседи — регулярные наши гости, которые в основном предпочитают путешествовать в формате "тур выходного дня". Они с большим удовольствием посещают наши достопримечательности и объекты", — заявила Эльмира Туканова.

Она также рассказала, что большое количество туристов приезжало и из центральной России: Москвы и Московской области. Проявили интерес к уральскому региону также жители Санкт-Петербурга, ХМАО и НАО. Кроме того, были иностранные туристы из дружественных нам стран (порядка 14 тысяч человек за первое полугодие).

Статистика: В число наиболее посещаемых среди свердловских муниципалитетов вошли Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Каменск-Уральский, Сысерть и Нижнесергинский район, Ирбит. Самыми популярными мероприятиями признаны "Уральская ночь музыки", Ирбитская ярмарка, Ural Terra Jazz. В 2023 году за счет господдержки планируется увеличить номерной фонд. Должны появиться 18 комплексов, кемпингов, автокемпингов (+100 номеров дополнительно).

До конца года регион, как уточнила Эльмира Туканова, посетит еще более 2 млн человек. А в следующем году ожидается увеличение посещаемости региона.

В ходе выступления директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области также отметила, что туристов в этом году, в том числе, привлекали новые железнодорожные направления. Среди них "Орлан" в Оленьи ручьи, "Ласточка" в Каменск-Уральский. В конце года будет запущен еще один проект — ретро-поезд в Верхнюю Пышму.