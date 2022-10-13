Свердловскую область посетили около 1,5 млн туристов

Это допандемийный показатель. Такие данные по итогам 9 месяцев 2022 года озвучила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства области Эльмира Туканова на сегодняшней пресс-конференции.
По ее словам, чаще всего Средний Урал посещали жители соседних регионов: Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края, Республики Башкортостан. "Наши соседи — регулярные наши гости, которые в основном предпочитают путешествовать в формате "тур выходного дня". Они с большим удовольствием посещают наши достопримечательности и объекты", — заявила Эльмира Туканова.
Она также рассказала, что большое количество туристов приезжало и из центральной России: Москвы и Московской области. Проявили интерес к уральскому региону также жители Санкт-Петербурга, ХМАО и НАО. Кроме того, были иностранные туристы из дружественных нам стран (порядка 14 тысяч человек за первое полугодие).
Статистика:
В число наиболее посещаемых среди свердловских муниципалитетов вошли Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Каменск-Уральский, Сысерть и Нижнесергинский район, Ирбит.
Самыми популярными мероприятиями признаны "Уральская ночь музыки", Ирбитская ярмарка, Ural Terra Jazz.
В 2023 году за счет господдержки планируется увеличить номерной фонд. Должны появиться 18 комплексов, кемпингов, автокемпингов (+100 номеров дополнительно).
До конца года регион, как уточнила Эльмира Туканова, посетит еще более 2 млн человек. А в следующем году ожидается увеличение посещаемости региона.
В ходе выступления директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области также отметила, что туристов в этом году, в том числе, привлекали новые железнодорожные направления. Среди них "Орлан" в Оленьи ручьи, "Ласточка" в Каменск-Уральский. В конце года будет запущен еще один проект — ретро-поезд в Верхнюю Пышму.
Поддержка:
В этом году муниципалитетам на развитие туристической инфраструктуры было направлено более 144 млн рублей субсидий на софинансирование проектов. Более 20 млн — на продвижение Центра развития туризма Свердловской области. На развитие горнолыжного комплекса в Нижнем Тагиле — порядка 80 млн рублей.
На 2023 год из федерального бюджета привлечено 585 млн рублей. В том числе 215 млн рублей пойдут на благоустройство и создание комфортной среды для туристов в центре Екатеринбурга, 38 млн рублей — на организацию и проведение "Уральской ночи музыки". Еще 332 млн рублей — на поддержку предпринимательских инициатив. Также предусмотрено выделение средств из бюджета региона.