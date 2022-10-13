В Екатеринбурге завершается строительство Дворца дзюдо

Строительство Дворца дзюдо началось в апреле 2020 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Готовность объекта в Академическом районе превышает 90%. Завершить все строительно-монтажные работы планируется к концу года.

Далее последует процедура по вводу в эксплуатацию и подготовка к открытию, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Открытие дворца позволит сделать большой набор ребятишек в спортивные секции: будут заниматься порядка 400 ребят дзюдо и самбо. Дворец находится в развивающемся Академическом районе, поэтому он станет также площадкой для занятий спортом всех горожан", — сказал заместитель министра физкультуры и спорта региона Сергей Набоких.

Дворец дзюдо — четырехэтажное здание площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Основной зал рассчитан на четыре татами, также есть тренировочный зал и много сопутствующих помещений: раздевалки, кафе, медчасть, пресс-центр и другие. Кроме того, предусмотрены открытые спортплощадки и вместительная парковка для 230 машин и 10 автобусов.

Напомним, развитие спорта и строительство спортивных объектов держит под личным контролем глава Среднего Урала Евгений Куйвашев. Он неоднократно посещал строящиеся спортплощадки, в том числе и Дворец дзюдо.

Добавим, дзюдо в Свердловской области — один из популярных видов спорта. Им занимаются более 5,5 тысяч человек, в том числе 700 женщин. В сборную команду региона входят 250 спортсменов. Они представляют область на различных международных соревнованиях. В составе сборной России по дзюдо — 39 уральцев.

Кстати, 30 октября на базе ДИВСа в Екатеринбурге стартует чемпионат России по дзюдо с участием более 500 спортсменов. Средний Урал представят 70 человек. Победители и призеры войдут с состав сборной команды РФ по дзюдо.