Гиды сдали на права

Обязательная аттестация экскурсоводов - новая норма закона. Фото: elements.envato.com

В Свердловской области началась обязательная аттестация экскурсоводов. Прошедшие эту процедуру получат право остаться в профессии. Их включат в составляемый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков и выдадут специальный нагрудный знак, работа без которого будет считаться административным нарушением.

Правила игры

Когда были сформированы Уральские горы, какой минерал называют «льном», в каком населенном пункте начинается крупнейшая на Урале узкоколейная железная дорога, в честь кого назван город Екатеринбург… На эти и другие вопросы из области краеведения предложено было ответить первым восьми соискателям профессиональных аттестатов экскурсоводов. Кроме этого, их проверили на знание нормативной базы.

В состав экзаменационной комиссии вошли специалист природного парка «Бажовские места» Сергей Санатин, первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров, руководитель общественного движения «Доступная Среда Всем» Ольга Небесная, а также представители регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Процедура проходила в одной из аудиторий исторического факультета Уральского федерального университета и по форме напоминала сдачу студенческого зачета. Всего было сформировано 120 вопросов. Вытягиваешь билет с тридцатью из них – отвечаешь – комиссия подсчитывает баллы и в зависимости от результата допускает или не допускает тебя до практической части задания.

Светлана Толмачёва получила 28 баллов из 30 возможных (проходной порог 23 балла), а в практической части теста получила зачет за экскурсию с рассказом о трагическом екатеринбургском периоде жизни семьи Николая II. При этом уже несколько лет Светлана водит гостей города по своему авторскому маршруту «Свердловский рок на карте Екатеринбурга». Так, очередная экскурсия рок-гида пройдет по знаковым местам, связанным со свердловским периодом группы Nautilus Pompilus:

– Я не собираюсь водить экскурсии по Верхотурью, Алапаевску или рассказывать экскурсантам про царскую семью. У меня узкая направленность – рассказываю об истории местных рок-музыкантов. Но если я хочу остаться в профессии, то должна пройти аттестацию и получить нагрудный знак с фото, ФИО и подписью ответственного лица из соответствующего госоргана. Уже в 2024 году ко мне на маршруте может кто-нибудь подойти и спросить: «Женщина, а вы по какому праву тут вещаете?» Вот тут-то этот документ и пригодится! То есть я принимаю правила игры, которые устанавливает государство, – пояснила Светлана Толмачёва.

Обязательная аттестация экскурсоводов – новая норма, установленная федеральным законом в этом году. Как пояснила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, получить аттестат может гид с высшим образованием или гид после обучения на курсах и сдачи квалификационного экзамена. Документ действует в течение пяти лет. Новые правила также ограничивают возможность работать гидами иностранцам:

– В 2022 году существенно обновлено нормативное регулирование туристской отрасли. По поручению губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область одной из первых подготовила необходимую базу для аттестации работников индустрии гостеприимства. Сам процесс аттестации, а также формирование реестра экскурсоводов и гидов-переводчиков позволят привести качество услуг в туротрасли к единому стандарту. Это положительно скажется на безопасности туристов, гарантирует высокий уровень сервиса, а также достоверности передаваемой информации, – рассказала Эльмира Туканова.

Успешно прошедшие аттестацию получают нагрудную идентификационную карточку с указанием региона России, на территории которого смогут работать гидами.

Гид широкого профиля

Еще один экскурсовод из Екатеринбурга Алексей Чащин подал заявление на аттестацию в качестве экскурсовода сразу в нескольких субъектах. Для его аттестации в состав комиссии были приглашены эксперты из Челябинской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Пермского края и Республики Башкортостан. В практической части теста Алексей должен был продемонстрировать свое умение провести обзорные экскурсии в каждом из заявленных регионов:

– Я работаю экскурсоводом у крупного туроператора. Мы разрабатываем большие межрегиональные маршруты продолжительностью до 10 дней. Программы большие. Они заставляют тебя быть сведущим в различных областях знаний. В этом особенность и привлекательность нашей профессии. Уверен, что сдача теста для работающего экскурсовода никаких сложностей не представляет. Коллегам порекомендовал бы не бояться проходить эту процедуру. Сам я в первых рядах сдаю, поскольку захотелось побыстрее с этим разобраться и опять же осень для нас – это не сезон – есть время на организационные вопросы, – пояснил Алексей Чащин.

Артём Беркович из тех, кто на аттестацию не спешит. Он проводит экскурсии на Михайловском кладбище Екатеринбурга, рассказывает о судьбах похороненных там людей. Мужчина входит в сообщество независимых экскурсоводов «Екбгуляем», а себя называет непрофессиональным гидом:

– Я считаю, что необходимости в этой аттестации нет. Она не имеет никакого отношения к качеству экскурсий. К примеру, у человека есть своя авторская экскурсия, связанная с тем, в чем он глубоко компетентен, а ему предлагается продемонстрировать общие знания по темам экскурсий, которые он никогда в жизни водить не будет. Получается, это абсолютно формальная процедура, но закон принят и, как бы кто к этому ни относился, все без исключения будут его выполнять, – отметил он.

Сам Артём Беркович планирует аттестоваться следующим летом, не торопясь, поскольку санкции за работу без аттестации вступают в силу только в 2024 году.

При том, что многие гиды называют процедуру формальностью, в первой волне пройти ее смогли не все. Следующая аттестация запланирована в Свердловской области на конец года. Заявиться на нее можно непосредственно в региональном департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства или через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.