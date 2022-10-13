Кто в лес, кто по югам

Фото: Галина Соловьёва

На вчерашней пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира ТУКАНОВА подвела итоги завершившегося туристического сезона. Было отмечено, что по сравнению с прошлым годом туристов на Среднем Урале, как и новых туристических направлений, стало гораздо больше.

Оценивая завершившийся летний туристический сезон, Эльмира Туканова особо отметила массовое появление на Среднем Урале туристов, ранее обходивших регион стороной. При этом основной туристический поток в Свердловскую область, по ее словам, идет из соседних краев, республик и областей.

– Преимущественно, к нам едут гости из соседних регионов Большого Урала – Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края, Республики Башкортостан. Также активно посещают нашу область граждане из дружественных стран, – отметила Эльмира Туканова.

Она также рассказала, что большое количество туристов приезжало и из центральной России: Москвы и Московской области. Проявили в этом году большой интерес к уральскому региону также жители Санкт-Петербурга, ХМАО и ЯНАО. Всего, по словам Эльмиры Тукановой, за девять месяцев 2022 года Свердловскую область посетило более 1,5 млн туристов, что на полмиллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отвечая на вопрос журналистов о наиболее популярных туристических направлениях на Среднем Урале, директор департамента назвала крупные города с развитой туристической инфраструктурой такие как Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Каменск-Уральский, Сысерть и Нижнесергинский район, Ирбит.

По мнению Эльмиры Тукановой на туристическую активность на Среднем Урале повлиял запуск ориентированных на туристов новых железнодорожных маршрутов: пригородный поезд «Орлан» в природный парк «Оленьи Ручьи», «Ласточка» в Каменск-Уральский, «Императорский маршрут» из Екатеринбурга в Алапаевск.

После появления новых маршрутов увеличилась посещаемость природных парков Свердловской области – только на майские праздники их посетило 30 000 человек. Туристический поезд в Каменск-Уральский перевез больше шести тысяч человек, а в «Оленьи ручьи» съездили 4,5 тысячи пассажиров. «Императорский маршрут» заинтересовал две тысячи человек, которые съездили в тур выходного дня.

Самыми популярными мероприятиями событийного туризма в этом сезоне стали «Уральская ночь музыки», Ирбитская ярмарка и фестиваль Ural Terra Jazz.

По оценке Эльмиры Тукановой, до конца года регион посетит еще порядка полумиллиона туристов.