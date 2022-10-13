Жители Катайского района хотят присоединиться к Свердловской области

Жители Катайского района создали петицию о присоединении их территории к Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Жители Катайского района Курганской области хотят присоединиться к Свердловской. О своем желании они заявили в петиции.

Документ зауральцы разместили на платформе change.org. В петиции они пишут, им "надоело терпеть бездействие местных органов власти на их проблемы". Катайцы жалуются на изношенную инфраструктуру, низкие зарплаты и нехватку работы.

"При присоединении к Свердловской области, где заботятся о своих жителях, уровень жизни улучшится. Наведут порядок в администрации, начнут развивать потенциал города и района", — написали в петиции жители Катайского района Курганской области.

Пока под инициативой подписались 292 человека. О желании жителей отсоединиться от Курганской области знает уполномоченный по правам человека региона Борис Шалютин. Разговор об этом зашел на личной встрече катайцев с омбудсменом.

"Что касается заявления в конце беседы одного из присутствовавших о намерении провести референдум о выходе из Курганской области, эта тема не относится к ведению уполномоченного по правам человека, тем не менее я пообещал довести информацию до руководства области", — написал в социальной сети курганский омбудсмен Борис Шалютин.

Напомним, ранее в состав РФ включили четыре новых субъекта.