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Общество
14 октября 2022, 09:25

Российским вузам поручили минимум дважды в год проводить антитеррористические учения

студенты на лекции

В антитеррористических учениях обязательно должны участвовать студенты. Фото: Алексей Кунилов

Вузам необходимо проводить инструктажи и учебные тренировки по отработке террористических угроз не реже двух раз в течение учебного года. Участие в них должны принимать студенты.

"Каждое ответственное лицо обязано четко знать, как действовать, если возникает внештатная ситуация. Алгоритмы, разработанные Минобрнауки России в рамках тренировок, должны строго выполняться всеми службами, а также администрацией вуза и студентами", — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как говорится на сайте Минобрнауки РФ, для повышения антитеррористической безопасности в вузах разработаны:

  • алгоритмы действий персонала вузов, работников ЧОП и студентов;
  • алгоритмы информационного взаимодействия вузов с органами МВД России, Росгвардией и ФСБ России;
  • модель действий нарушителя при вооруженном нападении, размещение взрывного устройства, захват заложников.

Документы согласованы с Минпросвещения, Росгвардией, МВД, ФСБ и МЧС России и доведены до руководства всех университетов страны. Также для ректоров вузов запущен курс повышения квалификации "Комплексная безопасность в образовательной организации высшего образования".

Отмечается, что учения также проходят в научно-исследовательских центрах, домах ученых, пансионатах и санаториях, подведомственных министерству.

Областная газета Свердловской области

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