Отели и рестораны Екатеринбурга проверят ревизоры гостеприимства

Лучшие рестораны и отели войдут в гид. Фото: Павел Ворожцов

Проверки в уральской столице стартуют через три недели. По словам президента Федерации ревизоров гостеприимства Галины Драгни, проводиться они будут по бизнес-модели Michelin.

Сервис и обслуживание оценят представители федерации, а также тайные гости. Для этого составлены чек-листы. Для отелей подготовлено 300 позиций, в том числе внимание будет обращено на онлайн-бронирование, скорость обслуживания, поведение сотрудников, навыки персонала, уют и чистоту в номерах. Для ресторанов — чуть более 150 пунктов.

"В мае мы презентовали наш знак, нашу идею Ростуризму и Роскачеству. Они сказали, что это действительно сейчас необходимо, это посодействует развитию как внутреннего туризма, так и развитию туристической привлекательности России в целом", — отметила в ходе выступления на пресс-конференции Галина Драгни.

По ее словам, в планах создать гид, куда включат успешно прошедших проверку. Он будет на нескольких языках: для туристов из Китая, Арабских Эмиратов и "из стран партнеров". "Он будет отражать всю аутентичность России, каждого региона, каждого заведения, которое проходит проверку", — добавила Галина Драгни.

По мнению ведущего эксперта по классификации отелей в России Ирины Дорошенко, которая также приняла участие в пресс-конференции, "проверки федерации ревизоров помогут потребителям выбрать наилучшие места для проживания, наинтереснейшие — для проведения досуга и наивкуснейшие рестораны".

Она также уточнила, что прошло обучение первого потока ревизоров, тайных гостей. Участие приняли более 15 высококлассных специалистов отрасли.