В Госдуму внесли законопроект о доставке пенсии одной организацией

Людмила Бабушкина: "Важно создать систему, гарантированно защищенную от любых проблем в сфере доставки пенсии". Фото: Владимир Мартьянов

Инициатива призвана поддержать национальную почтовую службу и сделать процесс доставки пенсий более стабильным и надежным.

Законопроект, который закрепляет исключительное право на доставку пенсий за Почтой России, внесла "Единая Россия". Как отметил один из авторов, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, сейчас в некоторых регионах доставкой выплат пожилым гражданам в том числе занимаются частные компании. По его словам, практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно.

"Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту", — пояснил он.

Председатель Заксобрания Свердловской области, региональный координатор партийного проекта "Старшее поколение" Людмила Бабушкина отметила, что предложенный законопроект является важным и необходимым для жителей отдаленных территорий.

"Очень важно создать систему, гарантированно защищенную от любых проблем в сфере доставки пенсии. На это и направлен подготовленный пакет изменений в Федеральный закон "О почтовой связи", — передает ее слова пресс-служба "ЕР".