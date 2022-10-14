Василий с дочерью Катей. Фото: Фото предоставлено Василием Манько

Многодетный отец из Екатеринбурга Василий МАНЬКО вместе с супругой Еленой воспитывают троих детей: 18-летнего Костю, 14-летнюю Лизу и 12-летнюю Катю, у которой диагностировали ДЦП. В семьях, где есть ребенок инвалид, чаще всего реабилитацией занимается мама. Это по наблюдениям специалистов. Папа же либо отстраняется от проблемы, либо вообще уходит. Однако серьезный диагноз младшей дочери только сплотил семью Манько.

– Василий Анатольевич, скажите, вы всегда хотели стать многодетным отцом?

-У нас в Казахстане не было такого понятия – многодетные отец, мать. Три-четыре ребенка в семье – это было нормой. У меня у самого две сестры. Я даже не задумывался, мы любим детей с супругой Еленой. Мы в принципе не планировали останавливаться. Сейчас, конечно, все наши силы брошены на реабилитацию младшего ребенка Кати.

– Рождение особенного ребенка сплотило семью?

Трудности должны объединять, я считаю. Да, знаю реальные случаи, когда происходило наоборот и мамы оставались одни с детьми на руках. Но это точно не про нашу семью. У меня такой мысли не возникло – бросить ребенка. Я даже не представляю, чем нужно мотивировать себя, чтобы это сделать. Ладно с женой могут отношения разладиться, но как можно отказаться от своего чада? Когда у нас родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья, я полностью переосмыслил свою жизнь. Поменялось отношение к жене, к детям. Пропал внутренний эгоизм. Но по отношению к особенному ребенку, когда ты для него и руки, и ноги, и голова, ты забываешь про многие вещи.

– Насколько поменялась тогда ваша жизнь?

– Наличие троих детей в семье подразумевает полную занятость ими обоих родителей. Но когда в семье ребенок-инвалид, тут и говорить не приходится. Врачи вообще сказали, что Катя не сможет ходить, мы ее подняли, поставили на ноги. Жена находила в Интернете различные материалы, пособия по реабилитации: упражнения, тренажеры, стабилизаторы. А я сам их сооружал, строгал. Благодаря этому наметился прогресс. Сначала она начала ползать, вставать, ходить. Однако реабилитация таких детей очень часто идет волнообразно, случаются откаты. Тут главное – не опускать руки, а продолжать проходить курсы и программы.

– Какого результаты вы добились?

– Мы научили Катю ходить. Но она не может себя обслуживать. Ее нужно покормить, в туалет сводить, искупать. Мы с супругой все это делаем вместе. Я помогаю до работы, после, в выходные. Прихожу с работы, сразу идем гулять. Отец – это уже мой образ жизни. Сейчас наша цель – добиться того, чтобы дочка смогла быть более самостоятельной, и мы добиваемся этого. Каждый наш день таков: зарядка, гимнастика, занятие с педагогом, курсы в аквапарке, массажи – мы с супругой обучились данной технике. Также жена занимается творческими уроками с Катей – рисование, лепка и так далее. И, конечно же, ежедневные прогулки. Мы живем в частном доме недалеко от леса. Кате нравится гулять. Два-три раза в год обязательно выездная реабилитация в специализированных центрах.

– Как вы справляетесь с рутиной? Находите ли время для себя?

– Скажу так: всегда можно найти выход, подстроиться под ситуацию. Например, когда мы ездим на юг, мы берем с собой велосипеды. Рано утром, когда дети еще спят, мы с супругой час-два катаемся по набережной, а потом возвращаемся не в рутину, это наш образ жизни. Сейчас дети уже подросли, стало немного легче. В прошлом году мы с супругой впервые за 18 лет сходили на новогодний корпоратив, погуляли.

– Вы часто путешествуете?

– Это страсть. С рождением Кати, конечно, наш активный образ жизни пострадал. Однако когда она подросла, мы возобновили туристические походы. К примеру, пять лет назад мы поднялись вместе с ней на Конжаковский Камень (гора в южной части Северного Урала, в городском округе Карпинск Свердловской области. Одна из высочайших вершин Уральских гор. – Прим. ред.). Она едва ли не первый ребенок-инвалид, который там побывал. Мы закрепили ее на моей спине в специальном устройстве по типу рюкзака. Дочка активно с нами путешествует. Мы стараемся каждый год выезжать с ней на юг, на море. Катя была уже на Кавказе, в Казахстане. Активно отдыхать также стараемся вместе: рыбалка, походы, марафоны. Я специально приобрел автобус, оборудовал там комнату, чтобы дочке было удобно. Мечтаю сделать из него автодом. Многие родители, может быть, стесняются своих особенных детей, стараются вести закрытый образ жизни. На ребенке это очень сильно отражается. Такие дети очень нуждаются в новых впечатлениях, им постоянно нужно повышать эмоциональный фон. Это не менее важно, чем реабилитация в центре.

Василий Манько. Родился в 1978 году в Акмолинской области Казахской ССР. Переехал в Свердловскую область в 1994 году. В 2000 году поступил в Российский государственный профессионально-педагогический университет на факультет физической культуры. Женат. Имеет троих детей.