Отцова доля

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Для России это праздник новый. Его учредили только в прошлом году. До этого он не имел официального статуса, хотя инициативы об учреждении Дня отца не раз звучали на разных уровнях. Всероссийский Союз отцов поддерживал и продвигал эту идею с 2014 года.

Предложение учредить День отца в России на государственном уровне было заявлено на первом Всероссийской форуме отцов в Екатеринбурге, который проходил в феврале 2019 года. В июле 2021 года Минтруд вынес на общественное обсуждение проект указа об учреждении Дня отца и праздновании его в третье воскресенье октября.

В итоге 4 октября 2021 года Президент России Владимир Путин своим указом установил День отца для «укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей». Отныне День отца составляет «пару» Дню матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября. Праздник матерей был введен в России еще в 1998 году.

Привлечение внимания к теме отцовства – важный момент семейной политики, так как ряд задач по поддержанию семьи и воспитанию детей должно ложиться именно на пап. Исполнительный директор Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов отмечает, что День отца в России позволит привлечь внимание общества и самих отцов к их статусу и участию в жизни детей.

– Идея праздника в том, чтобы мужчины не забывали про роль наставника и были героями для своего ребенка. Дети не должны чувствовать себя сиротами при живых отцах. Ведь зачастую бывает так, что папа вот он, рядом, но для ребенка он как будто в параллельном мире. Отец порой даже не знает, в каком классе учится его ребенок, какие у него интересы и так далее, – говорит Юрий Соленов.

Кроме этого, пап сейчас стараются уравнять в правах с мамами. Ситуация, когда после развода ребенок остается с отцом, – уже не редкость, говорят общественники. В этом году на законодательном уровне решен вопрос с алиментами в таких семьях. Бывший муж имеет право потребовать выплаты на ребенка от бывшей жены.

Проработан вопрос использования материнского семейного капитала отцом – в случае, например, смерти матери. Идет разговор об учреждении отцовского капитала. Его предполагается давать семьям, где у супругов есть четверо совместных детей. В «Союзе отцов» считают, что смогут добиться одобрения этой инициативы.

Справка Во Всероссийский «Союз отцов» сейчас входит более 15 тысяч отцов. Региональные отделения действуют в 50 областях, в том числе и на Среднем Урале