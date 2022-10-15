Отец Максим Миняйло рассказал о своем отношении к мобилизации

По словам священнослужителя, его сыновья пойдут на службу после первой же повестки. Фото: Алексей Кунилов

Отец Максим Миняйло, который воспитывает семерых детей, поделился мнением о частичной мобилизации и необходимости служить в армии. Он заявил, что будет горд, если его сыновей призовут защищать Россию.

По словам священнослужителя, его дети пойдут на службу после первой же повестки.

"Я буду горд, если их призовут! Конечно, я буду счастлив, если появится необходимость быть призванными. Там уж как будет, я не знаю. Но когда нас попросили, мы за 2 дня в нашей епархии и в тагильской 6 добровольцев-священников до 60 лет разновозрастных нашли. Пока по возрасту у моих сыновей шансов нет", — заявил Максим Миняйло.

Его старший сын сейчас учится на очном отделении в университете, а остальные пока слишком маленькие. Племянники Максима Миняйло несут службу в армии.

Также он рассказал о своем пономаре, главном помощнике священника Иване, который недавно получил повестку. Дома у него остается молодая жена, однако он твердо намерен идти служить. "Он понимает, что есть долг, и, если он поступит по-другому, он уже не будет счастлив, он себя уважать не будет. Очень важно уважать не только других, но и себя. Жить так, чтобы не бегать, не прятаться и не оглядываться", — добавил Максим Миняйло.

Кроме этого, в интервью "Областной газете" священнослужитель рассказал о своих взглядах на семейные ценности, о детях и значимости праздников. Полный текст можно прочитать в печатном номере "ОГ" за 15 октября 2022 года.