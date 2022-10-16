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16 октября 2022, 11:50

Полпред президента РФ в УрФО поздравил мужчин с Днем отца

отец с ребенком

Праздник отмечается в третье воскресенье октября. Фото: Павел Ворожцов

Праздник был учрежден и впервые отмечен в 2021 году. Уральцев с Днем отца поздравил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

"Отцовство меняет мужчину. Обостряет чувство ответственности и учит терпению. Пробуждает нежность и заботу. Дарит бесценные моменты любви и счастья. Мотивирует быть лучше и достигать большего", – говорится в обращении полпреда.

Владимир Якушев призвал мужчин уделять детям как можно больше внимания, разговаривать с ними о простом и сложном. И всегда оставаться для них "крепким плечом, верным другом и надежным тылом".

Напомним, День отца создан в целях укрепления института семьи и повышения значимости роли отца в воспитании детей. Указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Добавим, "Областная газета" посвятила празднику отцов целую полосу в номере от 15 октября 2022 года. Подробности вы сможете найти в статье "Отцова доля". Также мы пообщались с многодетным отцом из Екатеринбурга Евгением Манько, который воспитывает троих детей: 18-летнего Костю, 14-летнюю Лизу и 12-летнюю Катю, у которой диагностировали ДЦП. "Отец – это образ жизни", – считает наш собеседник.

Кроме того, "Облгазета" выпустила интервью с отцом Максимом Миняйло – личность в столице известная, даже тем, кто не связан с церковью. Именно старший священник Храма на Крови вел переговоры с протестующими в сквере у драмтеатра в 2019 году. Его работа на виду: он служит в храме, занимается общественной деятельностью. И воспитывает семерых детей. О роли отца, мобилизации и семейных ценностях – в материале "Я неидеальный отец".

Областная газета Свердловской области

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